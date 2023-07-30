Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, провела небольшой отдых с сыном. Артистка также решила поделиться кадрами в сети, показать себя и свои образы.
Однако тогда Денисенко сильно раскритиковали. Уже вернувшись домой, Денисенко решила поднять актуальную для нее тему:
«Скажите мне пожалуйста, почему? Просто хороший контент набирает меньше внимания АНИЖ провокационный/патриотический/благотворительный? Если мир должен стать светлее, а люди обращают больше свое внимание на противоположное этому значению?
Даже не буду экспериментировать, а точно скажу что это сообщение наберет меньше понравившихся и комментариев, чем тот, где я в «том самом» купальнике» - написала Денисенко после скандальных фото.
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Денисенко подчеркнула, что отдых прошел замечательно, и теперь перед ней ожидает множество работ для украинского ТВ и благотворительных мероприятий, на которых она готова сосредоточиться.
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