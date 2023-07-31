Телеведучий Володимир Остапчук потрапив у неприємну ситуацію разом зі своєю коханою. Пара поверталася додому ввечері 29 липня та зіткнулася з неприємною компанією молодих людей, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Виявилося, що молодики образили Катерину, і Володимир Остапчук вирішив стати на її захист.
У своєму Інстаграм-сторісі Катерина Полтавська поділилася деталями події з Остапчуком. Інцидент стався у ліфті їхнього будинку.
При вході в ліфт один із хлопців із компанії почав іронізувати над Катериною, і Володимир попросив його припинити. Проте молодик продовжив виявляти агресію та грубість. Коли вони прибули на перший поверх, молодик продовжував ображати та погрожувати. Остапчук не залишився осторонь і захистив свою кохану, що призвело до зіткнення та бійки між ними.
"Я щось сказала Вові. Один із них став перекривляти мене. Вова сказав не іронізувати. А хлопець цей почав грубити" - ділиться обраниця Остапчука.
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За словами ведучого, після події вся компанія, окрім однієї дівчини, вибачилася перед ними. Проте, одна з дівчат продовжувала виявляти зневажливе ставлення до Катерини. У відповідь Полтавська реагувала рішуче та попередила, що "зламає щелепу" цій дівчині. В результаті образи припинилися.
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