Телеведущий Владимир Остапчук попал в неприятную ситуацию вместе со своей возлюбленной. Пара возвращалась домой вечером 29 июля и столкнулась с неприятной компанией молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что молодые люди обидели Екатерину, и Владимир Остапчук решил встать на ее защиту.

В своем Инстаграм-сторисе Екатерина Полтавская поделилась деталями произошедшего с Остапчуком. Инцидент произошел в лифте их дома.

При входе в лифт один из парней из компании начал иронизировать над Екатериной, и Владимир попросил его прекратить. Однако молодой человек продолжил проявлять агрессию и грубость. Когда они прибыли на первый этаж, молодой человек продолжал оскорблять и угрожать. Остапчук не остался в стороне и защитил свою возлюбленную, что привело к столкновению и драке между ними.

"Я что-то сказала Вове. Один из них стал перекривлять меня. Вова сказал не иронизировать. А пацан этот начал грубить" - делится избранница Остапчука.

По словам ведущего, после происшествия вся компания, кроме одной девушки, извинилась перед ними. Тем не менее, одна из девушек продолжала проявлять пренебрежительное отношение к Екатерине. В ответ Полтавская реагировала решительно и предупредила, что "сломает челюсть" этой девушке. В результате, оскорбления прекратились.

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