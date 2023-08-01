До всього українців очікують масові перевірки, а також підвищення частини податків.

З початку серпня 2023 року в Україні були скасовані пільгові податки для ФОПів у розмірі 2%. Проте, перевірки податка повернули тільки тим підприємцям, які займаються підакцизною продукцією, азартними іграми та надають фінансові послуги.

Платники, які раніше сплачували 2% єдиний податок (ЕН), отримали право подати заяву про відмову від застосування цього податку та вказати систему оподаткування, на яку вони хочуть перейти. Якщо платник не подасть заяву або не вкаже бажану систему, він автоматично переведеться на попередню систему оподаткування.

Новостворені суб'єкти господарювання, які обрали 2% ЄП з моменту державної реєстрації, тепер вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%.

Також було надано платникам, які перейшли з 2% ЄП на загальну систему в 2023 році, право повторно перейти на спрощену систему до 1 вересня 2023 року за допомогою заяви. При цьому такий платник буде вважатися платником ЄП з 1 серпня 2023 року.

Щодо перевірок податків, документальні планові перевірки можуть проводитися виключно платниками податків, які займаються діяльністю у сферах виробництва та реалізації підакцизної продукції, азартних ігор та надання фінансових та платіжних послуг.

Бізнес також звільнено від відповідальності за порушення вимог у сфері реєстраторів розрахункових операцій, які сталися в період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року.

Джерело: Обозреватель.

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