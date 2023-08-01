С начала августа 2023 года в Украине были отменены льготные налоги для ФЛП в размере 2%. Однако проверки налога вернули только тем предпринимателям, которые занимаются подакцизной продукцией, азартными играми и оказывают финансовые услуги.
Плательщики, ранее уплачивавшие 2% единый налог (ЕН), получили право подать заявление об отказе от применения этого налога и указать систему налогообложения, на которую они хотят перейти. Если плательщик не подаст заявление или укажет желаемую систему, он автоматически переведется на предыдущую систему налогообложения.
Вновь созданные субъекты хозяйствования, избравшие 2% ЕП с момента государственной регистрации, теперь будут считаться плательщиками ЕП третьей группы со ставкой 5%.
Также было предоставлено плательщикам, перешедшим с 2% ЕП на общую систему в 2023 году, право повторно перейти на упрощенную систему до 1 сентября 2023 с помощью заявления. При этом такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа 2023 года.
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Относительно проверок налогов документальные плановые проверки могут проводиться исключительно налогоплательщиками, занимающимися деятельностью в сферах производства и реализации подакцизной продукции, азартных игр и предоставления финансовых и платежных услуг.
Бизнес также освобожден от ответственности за нарушение требований в сфере регистраторов расчетных операций, которые произошли в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.
Источник: Обозреватель.
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