Субсидія продовжує виплачуватись українцям. Уряд України оголосив, що в серпні розмір субсидій залишиться незмінним і становитиме від 300 до 400 гривень. Проте, деякі категорії населення можуть втратити право на отримання субсидії з серпня.

Зокрема, під час перевірки виявлено, що близько 10% українців отримують субсидію незаконно. Це призводить до значних неправомірних виплат, які обходяться державі на декілька мільярдів гривень щомісяця.

Серед тих, кому можуть забрати субсидії, виявилися:

Боржники, які не вчасно сплачують комунальні послуги. Особи, що змінили місце проживання, оскільки субсидія надається за конкретною адресою. Сім'ї, в яких загинув отримувач субсидії, і для поновлення допомоги потрібно повторно подавати документи та призначати нового отримувача. Люди, які вказали неправдивий розмір доходу. У випадку, коли субсидію отримували через переїзд ВПО до родини. Переселенці повинні підтвердити своє місцеперебування у цій сім'ї, щоб продовжити отримання допомоги.

Тим, хто продовжує отримувати субсидію, слід пам'ятати, що розмір комунальних платежів має перевищувати 15% загального середньомісячного доходу сім'ї. В інших випадках, при порушенні умов надання допомоги, субсидію можуть скасувати.

Джерело: 24 Канал.

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