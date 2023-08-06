Субсидия продолжает выплачиваться украинцам. Правительство Украины объявило, что в августе размер субсидий останется неизменным и составит от 300 до 400 гривен. Однако некоторые категории населения могут потерять право на получение субсидии с августа.

В частности, в ходе проверки обнаружено, что около 10% украинцев получают субсидию незаконно. Это приводит к значительным неправомерным выплатам, которые обходятся государству в несколько миллиардов гривен ежемесячно.

Среди тех, кому могут забрать субсидии, оказались:

Должники, не вовремя оплачивающие коммунальные услуги. Лица, сменившие место жительства, поскольку субсидия предоставляется по конкретному адресу. Семьи, в которых погиб получатель субсидии, и для возобновления помощи необходимо повторно подавать документы и назначать нового получателя. Люди, указавшие ложный размер дохода. В случае, когда субсидию получали через переезд ВПЛ в семью. Переселенцы должны подтвердить свое местонахождение в этой семье, чтобы продолжить получение помощи.

Тем, кто продолжает получать субсидию, следует помнить, что размер коммунальных платежей должен превышать 15% от общего среднемесячного дохода семьи. В других случаях, при нарушении условий оказания помощи субсидию могут отменить.

Источник: 24 Канал.

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