Субсидия продолжает выплачиваться украинцам. Правительство Украины объявило, что в августе размер субсидий останется неизменным и составит от 300 до 400 гривен. Однако некоторые категории населения могут потерять право на получение субсидии с августа.
В частности, в ходе проверки обнаружено, что около 10% украинцев получают субсидию незаконно. Это приводит к значительным неправомерным выплатам, которые обходятся государству в несколько миллиардов гривен ежемесячно.
Среди тех, кому могут забрать субсидии, оказались:
- Должники, не вовремя оплачивающие коммунальные услуги.
- Лица, сменившие место жительства, поскольку субсидия предоставляется по конкретному адресу.
- Семьи, в которых погиб получатель субсидии, и для возобновления помощи необходимо повторно подавать документы и назначать нового получателя.
- Люди, указавшие ложный размер дохода.
- В случае, когда субсидию получали через переезд ВПЛ в семью. Переселенцы должны подтвердить свое местонахождение в этой семье, чтобы продолжить получение помощи.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"Такое отчаянное сопротивление": ВСУ пробились к важной точке для оккупантов на Запорожье, детали
Война не закончится осенью: военный призвал украинцев готовится, повоевать придется всем
Россияне устроят второй Бахмут, ВСУ ждут страшный мясной штурм: "Сконцентрируют группировку в 40-50 тысяч..."
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Тем, кто продолжает получать субсидию, следует помнить, что размер коммунальных платежей должен превышать 15% от общего среднемесячного дохода семьи. В других случаях, при нарушении условий оказания помощи субсидию могут отменить.
Источник: 24 Канал.
Последние новости Украины:
Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.
Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.
Также Politeka сообщала, украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторых могут заставить вернуть субсидии.