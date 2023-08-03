Популярна латиська артистка та співачка пострадянського простору Лайма Вайкуле днями провалила свій іменний фестиваль у Юрмалі, куди були запрошені українські, а також російські артисти, які чітко та голосно заявили про свою антивоєнну позицію.
В інтерв'ю виданню "Настоящее Время" Лайма Вайкуле розповіла про цей фестиваль, а також зробила несподіване визнання своєї позиції.
Як заявила Лайма Вайкуле, вона була "повним ідіотом", людиною, яка не цікавиться політикою. Однак зараз все по-іншому.
"Ось якось мені одна людина сказала, коли я йому говорила "ой, я дитина радянського часу, я в політиці нічого не розумію, ніколи не брала участі ніде", він каже: "Знаєш, звідки йде слово "ідіот"? Із Греції. Там називали так людей, які не цікавилися політикою". Тому я говорю, так, я була повним ідіотом", - сказала Лайма Вайкуле.
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За словами артистки, всі, хто не цікавиться політикою, – вони ідіоти.
"І це не моє, а це давнє слово з Греції, яке означає людей, які не цікавляться політикою. Ось ми й доскакалися, бо не цікавилися. Дуже шкода", - каже Лайма Вайкуле.
Також артистка, відповідаючи на запитання журналістки, заявила, що більше ніколи не планує виступати у Росії. При цьому додала, що не хоче зарікатися і готова буде виступити там, коли все кардинально зміниться, але підозрює, що не доживе до того часу.
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