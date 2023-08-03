Популярная латышская артистка и певица постсоветского пространства Лайма Вайкуле на днях провала свой именной фестиваль в Юрмале, куда были приглашены украинские, а также российские артисты, которые четко и громко заявили о своей антивоенной позиции.

В интервью изданию "Настоящее Время" Лайма Вайкуле рассказала об этом фестивале, а также сделала неожиданное признание о своей позиции.

Как заявила Лайма Вайкуле, она была "полным идиотом", человеком, который не интересуется политикой. Однако, сейчас все по-другому.

"Вот как-то мне один человек сказал, когда я ему говорила "ой, я ребенок советского времени, я в политике ничего не понимаю, никогда не участвовала нигде", он говорит: "Знаешь, откуда идет слово "идиот"? Из Греции. Там называли так людей, которые не интересовались политикой". Поэтому я говорю, да, я была полным идиотом", - сказала Лайма Вайкуле.

По словам артистки, все, кто не интересуются политикой – они идиоты.

"И это не мое, а это древнее слово из Греции, которое обозначает людей, которые не интересуются политикой. Вот мы и допрыгались, потому что не интересовались. Очень жаль", - говорит Лайма Вайкуле.

Также артистка, отвечая на вопрос журналистки, заявила, что больше никогда не планирует выступать в России. При этом добавила, что не хочет зарекаться, и готова будет выступить там, когда все кардинально изменится, но подозревает, что не доживет до того времени.

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