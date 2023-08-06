Коли військові хочуть перевірити документи в рамках мобілізації – адвокат пояснив, чи це законно.

Через повномасштабне російське вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Адвокат Олег Лук'янчиков роз'яснив, у яких випадках працівники ТЦК не мають права перевіряти документи військовозобов'язаних чоловіків у рамках мобілізації.

Зокрема, адвокат зазначив, що є кілька причин перевірки документів, яких не існує під час військового стану відповідно до українського законодавства.

При цьому в рамках мобілізації працівники ТЦК постійно посилаються на причини перевірки документів, яких не існує:

1. Військовий стан. Як пояснив, експерт військовий стан не є підставою для перевірки документів у рамках мобілізації.

2. Необхідність виписати повістку. Ця причина не зазначена в жодному з правових актів про мобілізацію та воєнний стан.

3. Перевірка документів. У рамках мобілізації працівники ТЦК не мають права посилатися на цю причину, адже її не прописано у законодавстві України.

Тому якщо в рамках мобілізації військовозобов'язаного чоловіка просять показати документи з перерахованих вище причин - можна сміливо відмовлятися це робити.

Адвокат порадив просто подякувати військовим, які хочуть перевірити ваші документи на вулиці чи в іншому громадському місці, за таку увагу і йти далі, адже затримувати вас вони не мають права, навіть поки діє мобілізація.

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Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

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