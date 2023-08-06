Когда военные хотят проверить документы в рамках мобилизации - адвокат объяснил, законно ли это.

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Адвокат Олег Лукьянчиков разъяснил, в каких случаях у работников ТЦК нет права проверять документы военнообязанных мужчин в рамках мобилизации.

В частности адвокат отметил, что есть несколько причин проверки документов, которых не существует во время военного положения в соответствии с украинским законодательством.

При этом в рамках мобилизации работники ТЦК постоянно ссылаются на причины проверки документов, которых не существует:

1. Военное положение. Как объяснил, эксперт военное положение не является основанием для проверки документов в рамках мобилизации.

2. Необходимость выписать повестку. Эта причина не указана ни в одном из правовых актов о мобилизации и военном положении.

3. Проверка документов. В рамках мобилизации работники ТЦК не имеют права ссылаться на эту причину, ведь она не прописана в законодательстве Украины.

Потому если в рамках мобилизации военнообязанного мужчину просят показать документы по перечисленным выше причинам - можна смело отказываться это делать.

Адвокат посоветовал просто поблагодарить военных, которые хотят проверить ваши документы на улице или в другом общественном месте, за такое внимание и идти дальше, ведь задерживать вас они не имеют права даже пока действует мобилизация.

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