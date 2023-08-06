Нолан розповів, що стилістика та особливості «Опенгеймера» іноді може призводити до деякої нерозбірливості діалогів,

Крістофер Нолан, відомий режисер пояснив складнощі з розбірливістю діалогів у його фільмах, а також у «Опенгеймері», що тільки вийшов. Він поділився своїм підходом до зйомок та пост-продакшну, який відрізняється від прийнятої практики. Через його підхід деяким глядачам "Опенгеймера" було складно слухати діалоги у фільмах.

Головна причина складнощів із розбірливістю діалогів полягає у використанні гігантських камер Imax при зйомці фільмів Нолана. Вся велика кількість обладнання не забезпечує повної звукоізоляції, що впливає на якість звуку в сценах.

Проте Нолан робить стилістичний вибір, не використовуючи додатковий запис діалогів (ADR) на етапі постпродакшну, як робив і в Оппенгеймері.

На відміну від загальноприйнятої практики, коли актори повторно читають свої репліки в звуконепроникних кабінах для покращення якості звуку, Нолан вважає за краще використовувати вихідні діалоги, записані на знімальному майданчику.

«Мені подобається уявляти, що це реальність на даний момент зйомок, ніби не актори поруч, які переозвучують цей життєвий момент пізніше. Це художній вибір, з яким деякі люди не згодні, і це їхнє право» – ділиться режисер «Опенгеймера».

Однак глядачі «Опенгеймера» зіткнулися з деякими проблемами, їм було складно не лише почути репліки, а й розібрати їхнє значення.

Нолан розповів, що стилістика та особливості «Опенгеймера» іноді може призводити до деякої нерозбірливості діалогів, особливо коли актори знаходяться подалі від камер та зачитують довгі сцени.

Загалом, незважаючи на складнощі з розбірливістю діалогів, фільм «Опенгеймер» отримав багато позитивних відгуків.

Джерело: insider

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