Нолан рассказал, что стилистика и особенности «Оппенгеймера» иногда может приводить к некоторой неразборчивости диалогов,

Кристофер Нолан, известный режиссер объяснил сложности с разборчивостью диалогов в его фильмах, а также в только вышедшем «Оппенгеймере». Он поделился своим подходом к съемкам и пост-продакшну, который отличается от принятой практики. Из-за его подхода некоторым зрителям «Оппенгеймера» было сложно слушать диалоги в фильмах.

Главная причина сложностей с разборчивостью диалогов заключается в использовании гигантских камер Imax при съемке фильмов Нолана. Все большое количество оборудования не обеспечивает полную звукоизоляцию, что влияет на качество звука в сценах.

Тем не менее, Нолан делает стилистический выбор, не используя дополнительную запись диалогов (ADR) на этапе пост-продакшна, как делал и в «Оппенгеймере».

В отличие от общепринятой практики, когда актеры повторно читают свои реплики в звуконепроницаемых кабинах для улучшения качества звука, Нолан предпочитает использовать исходные диалоги, записанные на съемочной площадке.

«Мне нравится представлять, что это реальность в данный момент съемок, словно не актеры рядом, который переозвучивают этот жизненный момент позже. Это художественный выбор, с которым некоторые люди не согласны, и это их право» – делится режиссер «Оппенгеймера».

Однако зрители «Оппенгеймера» столкнулись с некоторыми проблемами, им было сложно не только услышать реплики, но и разобрать их смысл.

Нолан рассказал, что стилистика и особенности «Оппенгеймера» иногда может приводить к некоторой неразборчивости диалогов, особенно когда актеры находятся подальше от камер и зачитывают длинные сцены.

В целом, несмотря на сложности с разборчивостью диалогов, фильм «Оппенгеймер» получил множество положительных отзывов.

Источник: insider

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