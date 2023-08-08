У коментарях багато українців порадили працівникам ТЦК піти до парламенту та вручити повістки там.

Мобілізація в Україні триває. Зараз спостерігається збільшення випадків видавання повісток на робочих місцях в рамках мобілізації.

Процедура надання повісток має такий характер: представники військкомату приходять на підприємство, і вимагають від керівника видати повістки своїм працівникам, які підпадають під військовий обов'язок в рамках мобілізації. Це обурило українців, які пишуть гнівні пости в мережі.

У разі, якщо працівник відмовляється підписувати наказ про оповіщення та прийняття повістки, роботодавцеві рекомендується задокументувати цю відмову поки триває мобілізація. Офіційний алгоритм у таких ситуаціях не існує, тому можна скласти акт відмови, який підтверджує, що працівник відмовився від підписання. Однак, навіть у такому випадку повістка все одно вважатиметься врученою.

Варто відзначити, що цей процес в рамках мобілізації став більш поширеним, і керівництво підприємств, де є військовозобов'язані працівники, повинні бути готовими до можливості зустрічі представників військкомату та видачі повісток своїм працівникам.

В коментаріях багато з українців порадили робітникам ТЦК піти в парламент та вручити повістки там:

"Нехай би ще завітали на засідання парламенту! Бо вже не минають нікого,а туди чогось бояться зайти", "Чому до Верховної ради не приносять?", "А коли вже так звана еліта та мажори будуть боронити державу?".

Крім того, українці відмічали, що такі дії робітників ТЦК схожі на чистку серед простого населення:

"Цікаво, а хто буде на цих підприємствах працювати?", "До чого ми доживемося,якщо всіх забрати на війну?", " Нехай би чесно сказали - куди ділись попередні мобілізовані, а то чистять простий люд, а самі катаються за кордоном".

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