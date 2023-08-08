В комментариях многие украинцы посоветовали работникам ТЦК пойти в парламент и вручить повестки там.

Мобилизация в Украине продолжается. Сейчас наблюдается увеличение случаев раздачи повесток на рабочих местах в рамках мобилизации.

Процедура предоставления повесток носит такой характер: представители военкомата приходят на предприятие, и требуют от руководителя выдать повестки своим работникам, подпадающим под военную обязанность в рамках мобилизации. Это возмутило украинцев, пишущих гневные посты в сети.

В случае, если работник отказывается подписывать приказ об уведомлении и принятии повестки, работодателю рекомендуется задокументировать этот отказ, пока продолжается мобилизация. Официальный алгоритм в таких ситуациях не существует, поэтому можно составить акт отказа, подтверждающий, что работник отказался от подписания. Однако даже в таком случае повестка все равно будет считаться врученной.

Следует отметить, что этот процесс в рамках мобилизации стал более распространенным, и руководство предприятий, где есть военнообязанные работники, должны быть готовы к возможности встречи представителей военкомата и выдачи повесток своим работникам.

В комментариях многие украинцы посоветовали рабочим ТЦК пойти в парламент и вручить повестки там:

"Пусть приходят на заседание парламента! Потому что уже всех гребут, а туда чего-то боятся зайти", "Почему в Раду не приносят?", "А когда уже так называемая элита и мажоры будут защищать государство?".

Кроме того, украинцы отмечали, что такие действия рабочих ТЦК похожи на чистку среди простого населения:

"Интересно, а кто будет на этих предприятиях работать?", "До чего мы доживемся, если всех забрать на войну?", " Пусть бы честно сказали - куда делись предыдущие мобилизованные, а то чистят простых людей, а сами катаются за границей" .

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