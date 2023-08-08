Україна впроваджує систематичну перевірку всіх отримувачів соціальних виплат: пенсій, субсидій, грошової допомоги та інших. Ця процедура, відома як верифікація, спрямована на уникнення неправомірного використання коштів державного бюджету.

Під час процесу перевірок пенсії та інших соцвиплат використовуються дані з різних реєстрів, перевіряються надані документи та інформація, яку представляють українці при зверненні за допомогою.

Проте, існує проблема через поширену тіньову економіку в країні. Багато громадян отримують недекларований дохід, володіють транспортними засобами та намагаються отримати допомогу як малозабезпечені.

В рамках верифікації пенсії та соцвиплат перевіряються такі аспекти, як наявність транспортних засобів, надані документи, інформація про подорожі за кордон, доходи від оподаткування, сплачені штрафи тощо.

У разі виявлення нестиковок з соцвиплатами та пенсії, Міністерство фінансів надсилає відповідну інформацію відомству, яке відповідає за призначення виплат, наприклад, Міністерству соціальної політики.

Тоді це відомство проводить додаткову перевірку пенсії та соцвиплат. Найчастіше порушення виявляються серед отримувачів субсидій. Для попередження помилок важливо правильно заповнити декларацію. Якщо ви не декларуєте увесь дохід, важливо утриматися від звернення за соціальною допомогою, особливо якщо ви маєте право на неї завдяки недекларованому доходу.

Джерело: Обозреватель.

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