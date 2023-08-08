В случае выявления нестыковок с соцвыплатами и пенсии Министерство финансов направляет соответствующую информацию ведомству.

Украина внедряет систематическую проверку всех получателей социальных выплат: пенсий, субсидий, пособий и других. Эта процедура, известная как верификация, направлена ​​на уход от неправомерного использования средств государственного бюджета.

Во время процесса проверок пенсии и других соцвыплат используются данные разных реестров, проверяются предоставленные документы и информация, которую представляют украинцы при обращении за помощью.

Тем не менее, существует проблема из-за распространенной теневой экономики в стране. Многие граждане получают недекларированный доход, владеют транспортными средствами и пытаются получить помощь как малоимущие.

В рамках верификации пенсии и соцвыплат проверяются такие аспекты, как наличие транспортных средств, предоставленные документы, информация о путешествиях за границу, доходы от налогообложения, уплаченные штрафы и т.п.

В случае выявления нестыковок с соцвыплатами и пенсии Министерство финансов направляет соответствующую информацию ведомству, которое отвечает за назначение выплат, например, Министерству социальной политики.

Тогда это ведомство производит дополнительную проверку пенсии и соцвыплат. Чаще всего нарушения выявляются среди получателей субсидий. Для упреждения ошибок важно правильно заполнить декларацию. Если вы не декларируете весь доход, важно воздержаться от обращения за социальной помощью, особенно если у вас есть право на нее благодаря недекларированному доходу.

Источник: Обозреватель.

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