Грошова допомога надаватиметься лише за одним місцем проживання, яке може бути зареєстрованим.

Уряд України встановив нові категорії громадян, які тепер мають право на отримання грошової допомоги у вигляді субсидій. Ця грошова допомога дозволяє зменшити витрати на комунальні послуги, якщо їх вартість перевищує середньомісячний дохід сім'ї.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, нові отримувачі грошової допомоги на оплату комунальних послуг включають:

Осіб, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення росії. Військовослужбовців та працівників силових структур, які знаходяться на воєнному обов'язку (ЗСУ, Національна гвардія України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, та інші військові формування, утворені відповідно до закону).

Для отримання цієї грошової допомоги потрібно підтвердити перебування в полоні не менше одного місяця відповідними документами. Крім того, військовослужбовці, які брали участь у проведенні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, також можуть претендувати на отримання грошової допомоги у вигляді субсидії.

Також важливо відзначити, що тепер можна надавати відомості про особу, яка зареєстрована за певною адресою, але не проживає за нею. Проте грошова допомога буде надаватися лише за одним місцем проживання, яке може бути реєстрованим, задекларованим чи фактичним.

Джерело: РБК Украина.

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