Денежная помощь будет предоставляться только по одному месту жительства, которое может быть зарегистрированным.

Правительство Украины установило новые категории граждан, теперь имеющих право на получение денежной помощи в виде субсидий. Эта денежная помощь позволяет снизить расходы на коммунальные услуги, если их стоимость превышает среднемесячный доход семьи.

Согласно решению Кабинета министров Украины новые получатели денежной помощи на оплату коммунальных услуг включают:

Человек, находившихся в плену после начала полномасштабного вторжения России. Военнослужащих и работников силовых структур, находящихся на военной обязанности (ВСУ, Национальная гвардия Украины, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Госпогранслужба, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и другие военные формирования, образованные в соответствии с законом).

Для получения этой денежной помощи следует подтвердить пребывание в плену не менее одного месяца соответствующими документами. Кроме того, военнослужащие, участвовавшие в проведении антитеррористической операции и операции объединенных сил, также могут претендовать на получение денежной помощи в виде субсидии.

Также важно отметить, что теперь можно предоставлять сведения о лице, зарегистрированном по определенному адресу, но не проживающему по нему. Однако денежная помощь будет предоставляться только по одному месту жительства, которое может быть зарегистрированным, задекларированным или фактическим.

Источник: РБК Украина.

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