Наразі енергетичні компанії переживають серйозну кризу, тому тарифи на світ підняли у червні.

Попри обіцянки уряду не підвищувати тарифи на світло принаймні до кінця поточного року, складна економічна ситуація в Україні може змусити владу переглянути свою стратегію. На це можуть вплинути два фактори.

На даний момент енергетичні компанії переживають серйозну кризу. Через вторгнення російських окупантів та знищення критично важливих об'єктів інфраструктури, вони залишилися в складному становищі.

Тим не менше, не дивлячись на ці труднощі, тарифи на світло довгий час залишалася не змінними. Останнє підвищення ціни на світло сталося 1 червня 2023 року, коли вартість одного кіловат-години зросла до 2,64 гривень.

У енергетичних компаній обчислили, що реальний тариф на світло для населення міг би становити близько 7 гривень на кіловат-годину. Проте, усвідомлюючи складне становище громадян, уряд прийняв тимчасове рішення, за яким енергетичні компанії частково покривають різницю вартості електроенергії.

Щодо фізичних осіб, в уряді вже стверджують, що до наступного опалювального сезону 2024 року планують утримувати тарифи на світло на стабільному рівні.

Однак це залежатиме від багатьох факторів, зокрема, від подальшого розвитку військової ситуації та змін в імпортних цінах на електроенергію. На даний момент Україна імпортує значну кількість дорогої електроенергії з Європи, що має вплив на загальну вартість для споживачів.

Джерело: Фокус.

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