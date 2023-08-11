В настоящее время энергетические компании переживают серьезный кризис, потому тарифы на свет подняли в июне.

Несмотря на обещания правительства не повышать тарифы на свет, по крайней мере, до конца текущего года, сложная экономическая ситуация в Украине может заставить власть пересмотреть свою стратегию. На это могут повлиять два фактора.

В настоящее время энергетические компании переживают серьезный кризис. Из-за вторжения российских окупантов и уничтожения критически важных объектов инфраструктуры они остались в сложном положении.

Тем не менее, несмотря на эти трудности, тарифы на свет долгое время оставались не переменными. Последнее повышение цены на свет произошло 1 июня 2023, когда стоимость одного киловатт-часа выросла до 2,64 гривен.

У энергетических компаний вычислили, что реальный тариф на свет для населения мог бы составить около 7 гривен на киловатт-час. Однако, осознавая затруднение граждан, правительство приняло временное решение, согласно которому энергетические компании частично покрывают разницу стоимости электроэнергии.

Что касается физических лиц, то в правительстве уже утверждают, что до следующего отопительного сезона 2024 года планируют удерживать тарифы на свет на стабильном уровне.

Однако это будет зависеть от многих факторов, в частности от дальнейшего развития военной ситуации и изменений в импортных ценах на электроэнергию. В настоящее время Украина импортирует значительное количество дорогостоящей электроэнергии из Европы, что влияет на общую стоимость для потребителей.

Источник: Фокус.

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