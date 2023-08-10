У суботу українська співачка Джамала виконала гімн України на стадіоні футбольного клубу у Лондоні. Її підхід до цієї пісні відрізнявся від звичного – вона внесла свої характерні "фішки" та стиль у виконання. Реакція у мережі була різноманітною: багатьом сподобалося нове аранжування, проте були й ті, хто висловив критику на адресу Джамали.

Інтерпретація гімну України Джамалою викликала багато дискусій в онлайн-середовищі. Серед тих, хто висловив свою думку, з'явилася артистка Оля Полякова, яка стала на захист Джамали і пояснила, чому її виконання гімну виявилося не лише прийнятним, а й винятково талановитим.

"Гімн - хіба це місце для імпровізацій?; Зараз нападуть фанати, але по-моєму гімн прозвучав жахливо; Гімн хороший, а виконання в такій інтерпретації не сприймається, на жаль. Це той випадок, коли краще нічого не змінювати;

Джамала, я завжди любила вашу творчість. Ви великий талант. Але це просто наруга над гімном. Це недоречно; Голос сильний, але це кривляння не для гімну..; Більше не треба виконувати гімн, хай співає Дзідзьо, у нього аж мурашки по шкірі, все інше… кривляння…» – пишуть українці під постом Джамали.

Співачка Оля Полякова розпочала цю бурхливу дискусію, щоб підтримати свою колегу. Вона зазначила, що виконання гімну було не просто оригінальним, а й справжнім виявом таланту.

"Я послухала і хочу сказати, що це було дуже круто та талановито. Самобутність артиста доречна у виконанні будь-якого твору. І взагалі, виконання гімну не має виглядати як на радянському параді. Це тріумф духу, а наш дух український", – додала Полякова.

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