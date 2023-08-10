В субботу, украинская певица Джамала исполнила гимн Украины на стадионе футбольного клуба в Лондоне. Её подход к этой песне отличался от привычного – она внесла свои характерные "фишки" и стиль в исполнение. Реакция в сети была разнообразной: многим понравилась новая аранжировка, однако были и те, кто высказал критику в адрес Джамалы.

Интерпретация гимна Украины Джамалой вызвала множество дискуссий в онлайн-среде. Среди тех, кто высказал своё мнение, появилась артистка Оля Полякова, которая встала на защиту Джамалы и объяснила, почему её исполнение гимна оказалось не только приемлемым, но и исключительно талантливым.

"Гимн – разве это место для импровизаций?; Сейчас нападут фанаты, но по-моему гимн прозвучал ужасно; Гимн хорош, а исполнение в такой интерпретации не воспринимается, к сожалению. Это тот случай, когда лучше ничего не менять;

Джамала, я всегда любила ваше творчество. Вы большой талант. Но это просто надругательство над гимном. Это неуместно; Голос сильный, но это ужимка не для гимна..; Больше не нужно исполнять гимн, пусть поет Дзидзьо, у него аж мурашки по коже, все остальное… ужимки…" - пишут украинцы под постом Джамалы.

Певица Оля Полякова вступила в эту бурную дискуссию, чтобы поддержать свою коллегу. Она отметила, что исполнение гимна было не просто оригинальным, но и настоящим проявлением таланта.

"Я послушала и хочу сказать, что это было очень круто и талантливо. Самобытность артиста уместна в исполнении любого произведения. И вообще, исполнение гимна не должно выглядеть как на советском параде. Это триумф духа, а наш дух украинский", – добавила Полякова.

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