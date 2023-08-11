Михайло Хома, український співак, відомий як Дзідзьо, висловив свою реакцію на жахливу трагедію, що сталася у Запоріжжі.

Увечері попереднього дня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, торкнувшись церкви та супермаркету. Ця агресія забрала життя щонайменше трьох людей, а ще дев'ятьох було тяжко поранено.

У день цієї трагедії молоді музиканти Світлана та Христина виступали на вулиці Запоріжжя. Через годину після їх виступу російські загарбники атакували місто і забрали життя цих артисток-початківців, про що розповів Дзідзьо. Згідно з офіційною інформацією від Запорізької обласної адміністрації, одна з дівчат, 19-річна Світлана, загинула на місці удару, а інша, 21-річна Христина, померла в реанімації наступного ранку.

Дзідзьо опублікував у Instagram відео, на якому дівчата виконують його хіт "Я і Сара". У підписі до відео Дзідзьо поділився своїми почуттями:

"Господи, ще вчора вони разом співали та грали для людей, а сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос" - на емоціях висловився Дзідзьо.

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