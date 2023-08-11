Михаил Хома, украинский певец, известный как Дзидзьо, выразил свою реакцию на ужасную трагедию, произошедшую в Запорожье.

Вечером предыдущего дня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, затронув церковь и супермаркет. Эта агрессия унесла жизни по меньшей мере трех человек, а еще девять были тяжело ранены.

В день этой трагедии молодые музыканты Светлана и Кристина выступали на улице Запорожья. Через час после их выступления российские захватчики атаковали город и унесли жизни этих начинающих артисток, о чем рассказал Дзидзьо. Согласно официальной информации от Запорожской областной администрации, одна из девушек, 19-летняя Светлана, погибла на месте удара, а другая, 21-летняя Кристина, скончалась в реанимации на следующее утро.

Дзидзьо опубликовал в Instagram видео, на котором девушки исполняют его хит "Я і Сара". В подписи к видео Дзидзьо поделился своими чувствами:

"Господи, еще вчера они вместе пели и играли для людей, а сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос" - на эмоциях высказался Дзидзьо.

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