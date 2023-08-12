Пенсія продовжує виплачуватись в Україні. У Мінсоці озвучили плани, якими будуть пенсії українців та чи проведуть масштабне підвищення, яке передбачено законом. Про це розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович.

Так, 2024 році Міністерство соціальної політики України планує зберегти розмір пенсій на стабільному рівні, що означає, що виплати не будуть зменшуватися.

Проте, наразі немає гарантій проведення індексації пенсій у 2024 році, яка зазвичай передбачає підвищення пенсійного розміру залежно від інфляції та інших економічних факторів.

Це пояснюється тим, що під час воєнного стану уряд отримав право не проводити індексацію. Зокрема, Оксана Жолнович, міністр соцполітики, вказала, що залежно від ситуації з воєнними діями, призовами та внесками військових до Пенсійного фонду, буде визначено можливість збільшення пенсій.

Міністр наголосила, що намічено збільшити допомогу особам, які опинилися в бідності. Проте конкретний відсоток цього збільшення буде залежати від результатів переговорів з міжнародними партнерами.

Важливою деталлю є те, що з наповненням Пенсійного фонду велику роль грають внески військовослужбовців. Вони сплачують обов'язкові внески зі своїх зарплат, що допомагає поповнити бюджет фонду.

Оксана Жолнович також підкреслила, що існує законова вимога проведення індексації пенсій, але під час воєнного стану уряд має можливість зупинити цей процес. Цього року в Україні вже була взята така практика. Проте, наступного року все залежить від обставин та економічної ситуації.

Джерело: Укрінформ.

Останні новини України:

Нагадаємо, у якому разі в українців можуть забрати частину пенсіонних виплат.

Як писала Politeka, за яких умов українці можуть вийти на пенсію у 50 років.

Також Politeka повідомляла, які зміни підготовлені для населення через запровадження накопичувальної пенсії.