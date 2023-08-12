Пенсия продолжает выплачиваться в Украине. В Минсоц озвучили планы, которыми будут пенсии украинцев и проведут ли масштабное повышение, предусмотренное законом. Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович.

Так, в 2024 году Министерство социальной политики Украины планирует сохранить размер пенсий на стабильном уровне, что означает, что выплаты не будут уменьшаться.

Однако пока нет гарантий проведения индексации пенсий в 2024 году, которая обычно предполагает повышение пенсионного размера в зависимости от инфляции и других экономических факторов.

Это объясняется тем, что во время военного положения правительство получило право не проводить индексацию. В частности, Оксана Жолнович, министр соцполитики, указала, что в зависимости от ситуации с военными действиями, призывами и вкладами военных в Пенсионный фонд будет определена возможность увеличения пенсий.

Министр подчеркнула, что намечено увеличить помощь лицам, оказавшимся в бедности. Однако, конкретный процент этого увеличения будет зависеть от результатов переговоров с международными партнерами.

Важной деталью является то, что с наполнением Пенсионного фонда большую роль играют вклады военнослужащих. Они платят обязательные взносы по своим зарплатам, что помогает пополнить бюджет фонда.

Оксана Жолнович также подчеркнула, что существует законное требование проведения индексации пенсий, но во время военного положения правительство имеет возможность остановить этот процесс. В этом году в Украине уже была взята такая практика. Однако в следующем году все зависит от обстоятельств и экономической ситуации.

Источник: Укринформ.

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