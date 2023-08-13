У ПФУ пояснили, що для отримання знижки на комуналку необхідно здійснити деякі кроки.

Частина українців може платити за комуналку вчетверо менше довічно. Суми у їхніх платіжках за комуналку будуть в чотири рази менше. Важливо відзначити, що ця пільга доступна незалежно від рівня доходу, але доступна не всім українцям.

Олена Корчака, яка очолює Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, розповіла про це детально.

Так, учасники бойових дій в Україні мають можливість скористатися пільгою на знижку в оплаті комунальналки у розмірі 75%. В ПФУ пояснили, що для отримання знижки на комуналку необхідно виконати наступні кроки:

Подати дві заяви: перша - про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄГАРП), а друга - про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій надаються довічно. Однак, якщо пільговик використовує пічне опалення або зріджений газ для готування їжі, то щороку потрібно звертатися за пільгою окремо. Особа, яка отримує пільгу, повинна повідомляти уповноважений орган про будь-які зміни обставин, що впливають на надання пільг. Наприклад, у випадку зміни складу сім'ї чи місця проживання, змін у переліку послуг, на які надається пільга, особа повинна подати повторну заяву з урахуванням нових обставин.

Для подання документів для знижки на комуналку можна використовувати різні способи, включаючи особистий візит до сервісного центру Пенсійного фонду України, звернення до уповноваженої посадової особи місцевої ради або ЦНАПу.

Також для знижки на комуналку можливе дистанційне подання документів через офіційний вебсайт Міністерства соціальної політики або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.