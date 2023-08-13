В ПФУ объяснили, что для получения скидки на коммуналку необходимо выполнить некоторые шаги.

Часть украинцев может платить за коммуналку в четыре раза меньше пожизненно. Суммы в их платежках за коммуналку будут в четыре раза меньше. Важно отметить, что эта льгота доступна независимо от уровня дохода, но доступна не всем украинцам.

Елена Корчака, возглавляющая Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, рассказала об этом подробно.

Так, участники боевых действий в Украине могут воспользоваться льготой на скидку в оплате коммунальналки в размере 75%. В ПФУ объяснили, что для получения скидки на коммуналку необходимо выполнить следующие шаги:

Подать два заявления: первое – о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), а второе – о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льготы на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий предоставляются пожизненно. Однако если льготник использует печное отопление или сжиженный газ для приготовления пищи, то ежегодно нужно обращаться за льготой отдельно. Лицо, получающее льготу, должно уведомлять уполномоченный орган о любых изменениях обстоятельств, влияющих на предоставление льгот. К примеру, в случае изменения состава семьи или места жительства, изменений в перечне услуг, на которые предоставляется льгота, лицо должно подать повторное заявление с учетом новых обстоятельств.

Для представления документов для скидки на коммуналку можно использовать различные способы, включая личный визит в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, обращение в уполномоченное должностное лицо местного совета или ЦНАП.

Также для скидки на коммуналку возможна дистанционная подача документов через официальный вебсайт Министерства социальной политики или вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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