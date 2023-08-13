Бюджетники, які добровільно не повернуть 6500 грн виплат грошової допомоги до бюджету, ризикують потрапити до суду. Про це йдеться в листі МОН, копія якого надана за інформаційним запитом українських журналістів.

Так, працівники бюджетних установ, які незаконно отримали грошову допомогу у розмірі 6500 гривень в рамках програми "єПідтримка", можуть опинитися перед судом, якщо не повернуть ці кошти добровільно.

Вчителі та науковці зобов'язані повернути 6500 гривень грошової допомоги, наданої через державну програму "єПідтримка". В іншому випадку, Міністерство освіти і науки (МОН) України разом із Міністерством економіки можуть звернутися до суду.

Міністерство фінансів здійснило верифікацію державної грошової допомоги, що призвело до виявлення неправомірно отриманих коштів.

Одержувачі зазначеної грошової допомоги мають негайно повернути ці кошти до резервного фонду державного бюджету. Це надасть можливість використовувати їх для підтримки сектору оборони та національної безпеки в умовах воєнного стану.

Повернення суми грошової допомоги в розмірі 6500 гривень, що була надана як допомога минулого року, є обов'язковим. У випадку помилкового надання цієї грошової допомоги може виникнути судовий процес, який підтвердить неправомірність виплати. В таких випадках отримувачі повинні будуть повернути кошти.

Джерело: Українські Новини.

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