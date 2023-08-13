Бюджетники, добровольно не вернущие 6500 грн выплат денежной помощи в бюджет, рискуют попасть в суд. Об этом говорится в письме МОН, копия которого предоставлена по информационному запросу украинских журналистов.
Так, работники бюджетных учреждений, незаконно получивших денежную помощь в размере 6500 гривен в рамках программы "Поддержка", могут оказаться перед судом, если не вернут эти средства добровольно.
Учителя и ученые обязаны вернуть 6500 гривен денежной помощи, предоставленной через государственную программу "Поддержка". В противном случае Министерство образования и науки (МОН) Украины вместе с Министерством экономики могут обратиться в суд.
Министерство финансов осуществило верификацию государственной денежной помощи, что привело к выявлению неправомерно полученных средств.
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Получатели указанной денежной помощи должны немедленно вернуть эти средства в резервный фонд государственного бюджета. Это позволит использовать их для поддержки сектора обороны и национальной безопасности в условиях военного положения.
Возврат суммы денежной помощи в размере 6500 гривен, которая была оказана как помощь в прошлом году, обязательно. В случае ошибочного предоставления этого пособия может возникнуть судебный процесс, который подтвердит неправомерность выплаты. В таких случаях получатели должны будут вернуть денежные средства.
Источник: Українські Новини.
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