Співачка Настя Приходько висловила невдоволення фестивалем, організованим артисткою Лаймою Вайкуле в Юрмалі на знак підтримки України. В ході інтерв'ю з Аліною Доротюк, Приходько поділилася, що вона б ніколи не погодилася брати участь у подібному заході та пояснила свою позицію.

Анастасія Приходько також зауважила, що Вайкуле запросила українських артистів, які раніше виступали у Росії.

Приходько поставила риторичне питання, чому на фестивалі не було інших українських артистів, таких як SUROV чи інших, які співають про постраждалих та підтримуючих українців. Приходько зазначила, що у залі переважно були присутні росіяни, що викликало в неї подив.

Приходько також підкреслила, що вона б ніколи не наважилася виступати перед російською аудиторією, навіть якби це були "хороші росіяни".

"Алексєєв Білорусь уявляв, Полякова з Кіркоровим цілувалася, з Басковим концерти вела. Макс Барських. Там і вся російська челядь сиділа. Всі хто це прийшов? Це ж росіяни" - заявила Приходько.

Раніше Приходько також висловила своє невдоволення піснею Потапа під назвою "Волонтер", яка, на її думку, є низькопробною та свідчить про те, що Потап не розуміє, що відбувається у світі.

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