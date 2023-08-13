Певица Настя Приходько выразила недовольство по поводу фестиваля, организованного артисткой Лаймой Вайкуле в Юрмале в знак поддержки Украины. В ходе интервью с Алиной Доротюк, Приходько поделилась, что она бы никогда не согласилась участвовать в подобном мероприятии, и объяснила свою позицию.

Анастасия Приходько также заметила, что Вайкуле пригласила украинских артистов, которые ранее выступали в рф.

Приходько задала риторический вопрос, почему на фестивале не было других украинских артистов, таких как SUROV или других, поющих о пострадавших и поддерживающих украинцев. Приходько отметила, что в зале преимущественно присутствовали россияне, что вызвало у нее недоумение.

Приходько также подчеркнула, что она бы никогда не решилась бы выступать перед российской аудиторией, даже если бы это были "хорошие русские".

"Алексеев Беларусь представлял, Полякова с Киркоровым целовалась, с Басковым концерты вела. Макс Барских. Там и вся русская челядь сидела. Все пришедшие это кто? Это же россияне" - заявила Приходько.

Ранее Приходько также выразила свое недовольство песней Потапа под названием "Волонтер", которая, по ее мнению, является низкопробной и свидетельствует о том, что Потап не понимает, что происходит в мире.

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