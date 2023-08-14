Злата Огневич, українська співачка, знову висловила невдоволення через переслідування її нав'язливим шанувальником. За словами артистки в її Instagram-сторіс, вона знаходилася в кафе, коли помітила свого сталкера, проти якого вона вже подавала заяву до поліції.
Цей чоловік на ім'я Роман знайшов місце, де була Огневич, через позначки у її соціальних мережах. Вона сфотографувала цього переслідувача та показала його обличчя.
Злата Огневич була обурена такою ситуацією і стверджує, що Роман свідомо переслідував її, стежачи за її активністю у Instagram. Огневич впевнена, що чоловік не вибрав випадково той самий ресторан, де вона знаходилася. Вона знову звернулася до правоохоронних органів і записала відеозвернення до цієї людини, при цьому на тлі видно поліцейську дільницю.
"Не вірю, що це просто збіг. Тому спеціально для вас ця сторіс. Ви тут вже були нещодавно. Я вас знову запрошую прийти на співбесіду, поговорити та розповісти, чому ви мене переслідуєте" - заявила Огневич у Сторі.
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Злата Огневич сподівається, що зможе вирішити цю ситуацію законними способами та не планує змінювати свій спосіб життя через сталкери. Огневич стверджує, що продовжуватиме використовувати Instagram так само, як раніше, і покладається на роботу поліції у цьому питанні. Огневич наголосила, що не збирається вдаватися до радикальних методів та вірить у ефективність законних заходів.
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