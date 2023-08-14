Злата Огневич, украинская певица, вновь выразила недовольство из-за преследования её навязчивым поклонником. По словам артистки в её Instagram-сторис, она находилась в кафе, когда заметила своего сталкера, против которого она уже подавала заявление в полицию.

Этот мужчина по имени Роман нашёл место, где была Огневич, через отметки в её социальных сетях. Она сфотографировала этого преследователя и показала его лицо.

Злата Огневич была возмущена такой ситуацией и утверждает, что Роман сознательно преследовал её, следя за её активностью в Instagram. Огневич уверена, что мужчина не выбрал случайно тот же самый ресторан, где она находилась. Она снова обратилась в правоохранительные органы и записала видеообращение к этому человеку, при этом на фоне видна полицейская участок.

"Не верю, что это просто совпадение. Потому специально для вас эта сторис. Вы здесь уже были недавно. Я вас снова приглашаю прийти на собеседование, поговорить и рассказать, почему вы меня преследуете" - заявила Огневич в Стори.

Злата Огневич надеется, что сможет разрешить эту ситуацию законными способами и не планирует менять свой образ жизни из-за сталкеров. Огневич утверждает, что будет продолжать использовать Instagram так же, как раньше, и полагается на работу полиции в этом вопросе. Огневич подчеркнула, что не собирается прибегать к радикальным методам и верит в эффективность законных мер.

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