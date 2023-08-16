З початку 2014 року співачка Анастасія Приходько активно підтримувала українських захисників та захисниць, виступаючи на передовій. Але зараз вона припинила свої виїзди в зону бойових дій і зізналася, що відмовилася їхати виступати до захисників у "ризикові" зони.

Навіть попри те, що виконавицю запрошували для виступів під Бахмутом, вона відмовляється від поїздок на фронт та зустрічей там. Приходько вважає, що якщо з нею щось трапиться, вона не впевнена, кому будуть тоді потрібні її троє дітей, яких вона виховує.

"Зустрічаюся із військовими. Запрошували під Бахмут їхати, але чесно можу сказати, я боюся. Боюся за дітей" - заявила Приходько.

Приходько наголосила, що вона продовжує зустрічатися з військовими у різних містах України і навіть відвідує їх у військових частинах. Однак саме на передову вона зараз не їздить через страх за майбутнє своїх дітей.

Також нещодавній виступ Лободи за кордоном викликав сильне обурення у Приходька через те, що Лобода вийшла на сцену у синьо-жовтому плащі та звернулася до аудиторії російською мовою. Фанати почали освистувати Лободу та вимагали, щоб вона говорила українською мовою, але вона цього не зробила.

Приходько висловила своє здивування, чому Лобода використовувала прапор як частину свого вбрання, особливо державний прапор.

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