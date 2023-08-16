Известная певица Анастасия Приходько призналась, почему отказалась от одной из встреч с военными.

С начала 2014 года певица Анастасия Приходько активно поддерживала украинских защитников и защитниц, выступая на передовой. Но в настоящее время она прекратила свои выезды в зону боевых действий и призналась, что отказалась ехать выступать к защитникам в "рисковые" зоны.

Даже несмотря на то, что исполнительницу приглашали для выступлений под Бахмутом, она отказывается от поездок на фронт и встреч там. Приходько считает, что если с ней что-то случится, она не уверена, кому будут тогда нужны ее трое детей, которых она воспитывает.

"Встречаюсь с военными. Приглашали под Бахмут ехать, но честно могу сказать, я боюсь. Боюсь за детей" - заявила Приходько.

Приходько подчеркнула, что она продолжает встречаться с военными в разных городах Украины и даже навещает их в воинских частях. Однако именно на передовую она сейчас не ездит из-за страха за будущее своих детей.

Также недавнее выступление Лободы за границей вызвало сильное негодование у Приходько из-за того, что Лобода вышла на сцену в сине-желтом плаще и обратилась к аудитории на русском языке. Фанаты начали освистывать Лободу и требовали, чтобы она говорила на украинском языке, но она этого не сделала.

Приходько выразила свое недоумение по поводу того, почему Лобода использовала флаг как часть своего наряда, особенно государственный флаг.

Последние новости Украины:

Напомним, "Лучшее в жизни": Приходько показала редкое фото с сыном, которого любит больше других своих детей.

Как сообщала Politeka, "Я получила уже свои цветы": многодетная мама Приходько напомнила украинцам о важном празднике.

Также Politeka писала, что "Мой дебют в кино": Приходько неожиданно появилась в новом амплуа, фото.