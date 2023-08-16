Адвокат порадив українцям, що робити, коли є відстрочка, а вас мобілізують.

Мобілізація в Україні продовжується через вторгненяя рф. Адвокат Сімутін пояснив, що робити, якщо у вас є відстрочка від мобілізації, є відповідні підстави, однак вам все одно видають повістку, вимагають прийти на ВЛК і мобілізуватись.

Чомусь в рамках мобілізації усі військові комісії, навіть при наявності підстав для відстрочки, направляють людей на військово-лікарську комісію (ВЛК), а у разі відмови погрожують штрафами, кримінальною відповідальністю, сутичками і іншими наслідками.

Якщо ви належним чином повідомили військову комісію про наявність підстав для відстрочки від мобілізації - подали заяву та надали завірені копії документів з підтвердженням отримання відстрочки від мобілізіції, то у вас є можливість просто відмовитися від проходження військово-лікарської комісії.

Це тому, що ви повідомили військову комісію про наявність підстав для відстрочки від мобілізації та фактично оновили свої облікові дані, подавши повний пакет документів. Таким чином, відсутній факт порушення правил військового обліку.

Тобто ваши дії не мають ознак жодного адміністративного або кримінального правопорушення. Саме тут військова комісія має прямий обов'язок надати вам відстрочку від мобілізації.

Крім того, експерт рекомендує тим, кого незаконно привезли проходити ВЛК для мобілізації, хоча вони мають право на відстрочку, вимагати наявності адвоката.

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