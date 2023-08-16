Адвокат посоветовал украинцам, что делать, когда есть отсрочка, а вас мобилизуют.

Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения рф. Адвокат Симутин объяснил, что делать, если у вас есть отсрочка от мобилизации, есть соответствующие основания, однако вам все равно выдают повестку, требуют прийти на ВЛК и мобилизоваться.

Почему-то в рамках мобилизации все военные комиссии, даже при наличии оснований для отсрочки, направляют людей на военно-врачебную комиссию (ВЛК), а в случае отказа угрожают штрафами, уголовной ответственностью, столкновениями и другими последствиями.

Если вы должным образом сообщили военной комиссии о наличии оснований для отсрочки от мобилизации - подали заявление и предоставили заверенные копии документов с подтверждением получения отсрочки от мобилизации, то у вас есть возможность просто отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии.

Это потому, что вы сообщили военной комиссии о наличии оснований для отсрочки от мобилизации и фактически обновили свои учетные данные, предоставив полный пакет документов. Таким образом, отсутствует факт нарушения правил военного учета.

То есть у ваших действий нет признаков никакого административного или уголовного правонарушения. Именно здесь военной комиссии прямая обязанность предоставить вам отсрочку от мобилизации.

Кроме того, эксперт рекомендует тем, кого незаконно привезли проходить ВЛК для мобилизации, хотя у них есть право на отсрочку, требовать наличия адвоката.

Последние новости Украины:

Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, как действовать, если ТЦК отказал в отсрочке.

Также Politeka сообщала, уклонисты от мобилизации придумали новый метод побега за границу.