Пенсійний фонд України (ПФУ) стикається із новим викликом: через судові рішення пенсіонери вимагають перерахунку своїх пенсій. Це призвело до невиплати пенсії на близько 50 млрд гривень, тому що не вистачає коштів.

Дефіцит ПФУ продовжує зростати, і такий темп може вивести фонд на межу можливостей з пошуком коштів для виплат пенсії.

Зокрема, близько 40 млрд гривень із суми, виграної пенсіонерами в судах, припадають на військові пенсії. Військові пенсії довгий час не індексувались, але згідно з чинним законодавством вони повинні залежати від зарплати активних військових.

Проте спроба змінити правила індексації пенсії у 2018 році не була підтримана Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони. Це призвело до ситуації, коли військові пенсіонери стали масово подавати судові позови і вигравати їх.

У 2023 році для погашення пенсійних боргів витратять близько 460 млн гривень, що становить менше 10% від загальної суми боргу. Навіть якщо ріст боргів зупиниться (а насправді він зростає), погашення пенсій займе щонайменше 10 років.

Фактично, судові рішення передаються пенсіонерам, а виконавчий лист відправляється до ПФУ, де ставиться в чергу на виплату пенсії. Проте черга може затягуватися на десятиліття.

Джерело: Обозреватель.

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