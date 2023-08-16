Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сталкивается с новым вызовом: из-за судебных решений пенсионеры требуют перерасчета своих пенсий. Это привело к невыплате пенсии около 50 млрд гривен, потому что не хватает средств.

Дефицит ПФУ продолжает расти, и такой темп может вывести фонд на грань возможностей по поиску средств для выплат пенсии.

В частности, около 40 млрд гривен из суммы, выигранной пенсионерами в судах, приходятся на военные пенсии. Военные пенсии долгое время не индексировались, но согласно действующему законодательству они должны зависеть от зарплаты активных военных.

Однако попытка изменить правила индексации пенсии в 2018 году не была поддержана Министерством внутренних дел и Министерством обороны. Это привело к ситуации, когда военные пенсионеры стали массово подавать судебные тяжбы и выигрывать их.

В 2023 году для погашения пенсионных долгов потратят около 460 млн. гривен, что составляет менее 10% от общей суммы долга. Даже если рост долгов остановится (на самом деле он растет), погашение пенсий займет не менее 10 лет.

Фактически судебные решения передаются пенсионерам, а исполнительное письмо отправляется в ПФУ, где ставится в очередь на выплату пенсии. Однако очередь может затягиваться на десятилетия.

Источник: Обозреватель.

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