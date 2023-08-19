Стало відомо, що буде з цінами на ряд популрних продуктів - з'явився прогноз на осінь.

Зі зміною сезону на осінь в Україні передбачається зростання ціни на продукти харчування.У той же час, деякі продукти можуть стати доступнішими у порівнянні з минулим роком або досягнути рівня ціни, які були перед війною.

Вартість овочів та фруктів досить залежить від їхньої сезонності. Наразі в Україні панує стабільний рівень ціни на цю групу продуктів завдяки активному збору врожаю. Однак упродовж осені передбачається зростання ціни, але ця тенденція буде менш інтенсивною, ніж торік.

За словами аналітика Максима Гопки, цього року овочі будуть більш доступні. Збільшення площ під посів овочів порівняно з минулим роком в основному здійснилося завдяки засадженням на домогосподарствах та присадибних ділянках.

Щодо фруктів, ціни яблук можуть трохи збільшитися, оскільки передбачається менший врожай.

Ціни на курячі яйця також є важливим показником. Зараз вартість яєць відчутно знизилася, зазвичай коливаючись в межах 42-46 гривень за десяток. Якщо купувати їх окремо, то в середньому ціна становить 2,7-3,5 гривень за штуку.

За словами Максима Гопки, ціни на яйця залишаться стабільними до кінця вересня. Однак зниження пропозиції від домогосподарств уосени та підвищення вартості електроенергії, можуть поступово підняти кінцеву ціну. Він зауважив, що ціни на яйця навіть на рівень 60-70 гривень за десяток є реальною можливістю.

Ціни на м'ясо також можуть послідовно зростати протягом найближчих місяців, оскільки попит на нього є, тому передумов до зниження вартості наразі не очікується.

Джерело: РБК-Україна.

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