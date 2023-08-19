Стало известно, что будет с ценами на ряд популрных продуктов – появился прогноз на осень.

Со сменой сезона на осень в Украине предполагается рост цены на продукты питания. В то же время, некоторые продукты могут стать более доступными по сравнению с прошлым годом или достичь уровня цены, которые были перед войной.

Стоимость овощей и фруктов достаточно зависит от их сезонности. В настоящее время в Украине господствует стабильный уровень цены на эту группу продуктов благодаря активному сбору урожая. Однако в течение осени предполагается рост цены, но эта тенденция будет менее интенсивной, чем в прошлом.

По словам аналитика Максима Гопки, в этом году овощи будут доступнее. Увеличение площадей под посев овощей по сравнению с прошлым годом в основном произошло благодаря засадам на домохозяйствах и приусадебных участках.

Относительно фруктов цены яблок могут немного увеличиться, поскольку предполагается меньший урожай.

Цены на куриные яйца также важны. Сейчас стоимость яиц ощутимо снизилась, обычно колеблясь в пределах 42-46 гривен за десяток. Если покупать их по отдельности, то в среднем цена составляет 2,7-3,5 гривен за штуку.

По словам Максима Гопко, цены на яйца останутся стабильными до конца сентября. Однако снижение предложения от домохозяйств осенью и повышение стоимости электроэнергии могут постепенно поднять конечную цену. Он отметил, что цены на яйца даже на уровень 60-70 гривен за десяток реальной возможностью.

Цены на мясо также могут последовательно расти в ближайшие месяцы, поскольку спрос на него есть, поэтому предпосылок к снижению стоимости пока не ожидается.

Источник: РБК-Україна.

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