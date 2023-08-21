Українці можуть вийти на пенсію та почати отримувати гроші достроково. Можливість достроково отримати пенсію в Україні відкрита для певних категорій громадян та визначених умов. При цьому, ця можливість не обмежується лише працею на шкідливих виробництвах.

Особи з особливим статусом, такі як учасники бойових дій та особи з інвалідністю через війну, також мають можливість вийти на пенсію до відповідного пенсійного віку.

Серед інших категорій, які можуть скористатися даною можливістю, знаходяться члени сім'ї загиблих або померлих захисників України, багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю, а також учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Також пенсію достроково можуть отримати особи, які були звільнені з роботи через скорочення штату або з причини стану здоров'я. Проте ця можливість доступна лише для тих, кому лишилося не більше 1,5 років до досягнення пенсійного віку.

Значна частина українців, однак, буде виходити на пенсію після накопичення необхідного страхового стажу. Починаючи з 1 січня 2023 року, для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати стаж не менше 30 років. Цей стаж буде поступово зростати і досягне 35 років до 2028 року.

Отримати пенсію у віці 63 роки можна за наявності стажу не менше 20 років. Після досягнення 65 років, відповідно до різних років, буде встановлено від 15 до 25 років стажу для отримання пенсії.

Джерело: НаПенсії.

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