Значительная часть украинцев, однако, будет уходить на пенсию после накопления необходимого страхового стажа.

Украинцы могут выйти на пенсию и получать деньги досрочно. Возможность досрочно получить пенсию в Украине открыта для некоторых категорий граждан и определенных условий. При этом эта возможность не ограничивается только трудом на вредных производствах.

Лица с особым статусом, такие как участники боевых действий и лица с инвалидностью из-за войны войны, также могут выйти на пенсию до соответствующего пенсионного возраста.

Среди других категорий, которые могут воспользоваться данной возможностью, - члены семьи погибших или умерших защитников Украины, многодетные матери и матери детей с инвалидностью, а также участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Также пенсию досрочно могут получить лица, уволенные с работы из-за сокращения штата или по причине состояния здоровья. Однако эта возможность доступна только тем, кому осталось не более 1,5 лет до достижения пенсионного возраста.

Значительная часть украинцев, однако, будет уходить на пенсию после накопления необходимого страхового стажа. Начиная с 1 января 2023 года для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно иметь стаж не менее 30 лет. Этот стаж будет постепенно расти и достигнет 35 лет к 2028 году.

Получить пенсию в возрасте 63 лет можно при наличии стажа не менее 20 лет. После достижения 65 лет, в соответствии с разными годами, будет установлен от 15 до 25 лет стажа для получения пенсии.

Источник: НаПенсии.

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