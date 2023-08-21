Украинцы могут выйти на пенсию и получать деньги досрочно. Возможность досрочно получить пенсию в Украине открыта для некоторых категорий граждан и определенных условий. При этом эта возможность не ограничивается только трудом на вредных производствах.
Лица с особым статусом, такие как участники боевых действий и лица с инвалидностью из-за войны войны, также могут выйти на пенсию до соответствующего пенсионного возраста.
Среди других категорий, которые могут воспользоваться данной возможностью, - члены семьи погибших или умерших защитников Украины, многодетные матери и матери детей с инвалидностью, а также участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Также пенсию досрочно могут получить лица, уволенные с работы из-за сокращения штата или по причине состояния здоровья. Однако эта возможность доступна только тем, кому осталось не более 1,5 лет до достижения пенсионного возраста.
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Значительная часть украинцев, однако, будет уходить на пенсию после накопления необходимого страхового стажа. Начиная с 1 января 2023 года для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно иметь стаж не менее 30 лет. Этот стаж будет постепенно расти и достигнет 35 лет к 2028 году.
Получить пенсию в возрасте 63 лет можно при наличии стажа не менее 20 лет. После достижения 65 лет, в соответствии с разными годами, будет установлен от 15 до 25 лет стажа для получения пенсии.
Источник: НаПенсии.
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