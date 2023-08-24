За 2022-й, 2023-й та 2024-й ціни, з урахуванням закладених прогнозів, зростуть на 52,2%. Тобто пыдвищення пенсії не покриє стрімку інфляцію.

У 2024 році в Україні планується збільшити мінімальну пенсію. За нею повинні зрости показники максимальної пенсії. Мінімальні зарплата та пенсія визначаються в проекті бюджету, розрахованому Міністерством фінансів. Однак перед їхнім затвердженням необхідно отримати погодження Кабінету Міністрів та затвердити їх у Верховній Раді.

Традиційно між Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів відбувалися дискусії щодо підвищення розмірів пенсій та зарплат. Мінсоц прагнув до їх підвищення, тоді як Мінфін, враховуючи бюджетні обмеження та думку "міжнародних партнерів", намагався обмежити зростання пенсії.

Проект бюджету, який планується затвердити Кабінетом Міністрів та передати до Верховної Ради, включає наступні показники:

мінімальна пенсія у 2024 році становитиме 2361 гривню (збільшення на 268 гривень або 12,8%);

мінімальна зарплата становитиме 8000 гривень (збільшення на 1300 гривень або 19,4%). З січня зарплата становитиме 7100 гривень, а з липня - вже 8000 гривень.

Одночасно максимальна пенсія також зросте, збільшившись на понад 2,6 тисячі гривень до 23 610 гривень.

Важливо зазначити, що вартість товарів та послуг з урахуванням прогнозів може зрости на 52,2% протягом 2022-2024 років. Це означає, що лише для того, щоб компенсувати зростання цін, мінімальна пенсія повинна була становити 2944 гривні на наступний рік.

Джерело: Обозреватель.

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