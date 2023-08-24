За 2022-й, 2023-й и 2024-й цены с учетом заложенных прогнозов возрастут на 52,2%. То есть повышение пенсии не покроет стремительную инфляцию.

В 2024 году на Украине планируется увеличить минимальную пенсию. За ней должны вырасти показатели максимальной пенсии. Минимальная зарплата и пенсия определяются в проекте бюджета, рассчитанном Министерством финансов. Однако перед их утверждением необходимо получить согласование Кабинета Министров и утвердить в Верховной Раде.

Традиционно между Министерством социальной политики и Министерством финансов проходили дискуссии о повышении размеров пенсий и зарплат. Минсоц стремился к их повышению, в то время как Минфин, учитывая бюджетные ограничения и мнение "международных партнеров", пытался ограничить рост пенсии.

Проект бюджета, который планируется утвердить Кабинетом Министров и передать Верховной Раде, включает следующие показатели:

минимальная пенсия в 2024 году составит 2361 гривну (увеличение на 268 гривен или 12,8%);

минимальная зарплата будет составлять 8000 гривен (увеличение на 1300 гривен или 19,4%). С января зарплата составит 7100 гривен, а с июля – уже 8000 гривен.

Одновременно максимальная пенсия также вырастет, увеличившись более чем на 2,6 тысячи гривен до 23 610 гривен.

Важно отметить, что стоимость товаров и услуг с учетом прогнозов может возрасти на 52,2% в течение 2022-2024 годов. Это означает, что только для того, чтобы компенсировать рост цен, минимальная пенсия должна составлять 2944 гривны на следующий год.

Источник: Обозреватель.

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