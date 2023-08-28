Українська танцівниця, відома в країні завдяки участі у шоу "Танці зі зірками", Альона Шоптенко поділилася інформацією про свої взаємини зі співаком Олегом Винником, який перебуває за кордоном. Шоптенко уточнила, що вони мешкали разом у Берліні, але після його повіту не спілкувалися. Їй відомо, що Винник займається лікуванням, але контактів із ним вона не мала.

Шоптенко також висловила свою позицію щодо зірок, які перейшли на бік ворога та виїхали з України під час війни. Шоптенко визнала, що зазнає розчарування з цього приводу і відзначила свою схильність швидко припиняти стосунки з людьми, які мають різні цінності. Для неї це нормальна практика і вона не обговорює таких людей.

"З Винником не бачилася, не спілкувалася. Але чула від знайомих, що в нього щось зі здоров'ям. І це єдине, що я знаю. Я знаю, що він у Берліні проживав, і я там поряд була. Я ніяк не контактувала. - заявила Шоптенко.

Вона зауважила, що розчарована певною мірою у тих людях, які втекли з країни та підтримали країну-агресора.

"Коли розумію, що у мене з людиною різні цінності, звичайно, що ця людина перестає існувати для мене, я нічого не обговорюю", - заявила Шоптенко.

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