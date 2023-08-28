Украинская танцовщица, известная в стране благодаря участии в шоу "Танці з зірками", Алена Шоптенко поделилась информацией о своих взаимоотношениях с певцом Олегом Винником, находящимся за границей. Шоптенко уточнила, что они жили вместе в Берлине, но после его уезда не общались. Ей известно, что Винник занимается лечением, но контактов с ним у нее не было.

Шоптенко также выразила свою позицию относительно звезд, перешедших на сторону врага и уехавших из Украины во время войны. Шоптенко признала, что испытывает разочарование по этому поводу и отметила свою склонность быстро прекращать отношения с людьми, которые имеют различные ценности. Для нее это нормальная практика, и она не обсуждает таких людей.

"С Винником не виделась, не общалась. Но слышала от знакомых, что у него что-то со здоровьем. И это единственное, что я знаю. Я знаю, что он в Берлине проживал, и я там рядом была. я никак не контактировала" - заявила Шоптенко.

Она подметила, что разочарована в какой-то степени в тех людях, которые сбежали из страны и поддержали страну-агрессора.

"Когда понимаю, что у меня с человеком разные ценности, конечно, что этот человек перестает существовать для меня, я ничего не обсуждаю" - заявила Шоптенко.

Последние новости Украины:

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

Как сообщала Politeka, новая трагедия произошла в семье звезды "Танців з зірками" Ольги Харлан.

Также Politeka писала, что Алена Шоптенко из "Танці з зірками" сообщила о проблемах со здоровьем.