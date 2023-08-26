Починаючи з січня 2024 року, гарантована пенсія збільшиться для багатьох українських пенсіонерів.

Україна в 2024 році передбачає підвищення мінімальної зарплати, що призведе до збільшення гарантованого розміру пенсії. Індивіди, які відповідають вимогам щодо стажу та досягли певного віку, отримають додаткові 520 гривень до пенсії.

Згідно з інформацією, поширеною Міністерством фінансів серед департаментів фінансів органів місцевої влади, мінімальна зарплата в Україні буде підвищена подвійно у 2024 році. З січня вона складатиме 7100 гривень, а з липня - 8000 гривень. Це збільшення впливатиме на гарантований розмір пенсій наступним чином:

Починаючи з січня 2024 року, гарантована пенсія збільшиться з 2680 до 2840 гривень. А вже починаючи з липня 2024 року, гарантована пенсія збільшиться ще на 320 гривень.

Отже, гарантована пенсія збільшиться на суму 520 гривень. Крім того, мінімальна пенсія у 2024 році буде збільшена з 2093 до 2361 гривень. Максимальна пенсія також підвищиться на понад 2,6 тисячі гривень, до 23 610 гривень.

Важливо відзначити, що це погана новина, оскільки вартість товарів та послуг за останні три роки зросте на 52,2%. Щоб компенсувати цей ріст цін, мінімальна пенсія має досягти 2944 гривень на наступний рік, але цього не трапиться.

Джерело: Обозреватель.

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