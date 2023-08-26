Україна в 2024 році передбачає підвищення мінімальної зарплати, що призведе до збільшення гарантованого розміру пенсії. Індивіди, які відповідають вимогам щодо стажу та досягли певного віку, отримають додаткові 520 гривень до пенсії.
Згідно з інформацією, поширеною Міністерством фінансів серед департаментів фінансів органів місцевої влади, мінімальна зарплата в Україні буде підвищена подвійно у 2024 році. З січня вона складатиме 7100 гривень, а з липня - 8000 гривень. Це збільшення впливатиме на гарантований розмір пенсій наступним чином:
Починаючи з січня 2024 року, гарантована пенсія збільшиться з 2680 до 2840 гривень. А вже починаючи з липня 2024 року, гарантована пенсія збільшиться ще на 320 гривень.
Отже, гарантована пенсія збільшиться на суму 520 гривень. Крім того, мінімальна пенсія у 2024 році буде збільшена з 2093 до 2361 гривень. Максимальна пенсія також підвищиться на понад 2,6 тисячі гривень, до 23 610 гривень.
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Важливо відзначити, що це погана новина, оскільки вартість товарів та послуг за останні три роки зросте на 52,2%. Щоб компенсувати цей ріст цін, мінімальна пенсія має досягти 2944 гривень на наступний рік, але цього не трапиться.
Джерело: Обозреватель.
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